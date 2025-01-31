Міжнародна комісія оцінить стан дельфінів у Чорному морі

Дельфіни в морі. Фото: Ілюстроване/slovoidilo

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Найбільше побоювань сьогодні викликає ситуація з дельфінами в Чорному морі. Адже їхня популяція внаслідок забруднення мазутом може різко скоротитися. Своєю чергою фахівці запевняють — вже зараз ведеться робота в рамках міжнародного проєкту з порятунку ссавців.

Про це на пресконференції повідомив в.о. директора "Наукового центру екології моря" Віктор Коморін.

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Стан дельфінів

Ще у 2024 році комісія АКОБАМ, яка займається захистом ссавців, розробила проєкт після військового плану охорони китоподібних. Він передбачає певні пункти щодо порятунку чорноморських дельфінів. Таким чином, питанням про стан ссавців, а також збільшенням їхньої кількості займатимуться всі причорноморські країни. Якщо ж говорити про ситуацію з мазутом, то, на думку фахівців, хвилюватися немає через що.

"Мазут дрейфує відповідно до синоптичної ситуації, і дельфіни, як правило, обходять ці місця. Вони не будуть лізти спеціально там, де цей нафтопродукт є", — каже в.о. директора "Наукового центру екології моря" Віктор Коморін.

Довгострокові прогнози

Зараз фахівці не можуть побачити плями мазуту із супутників, оскільки ті осідають на дні. Тому наразі створюється група експертів-модель’єрів, які зроблять довгострокові прогнози та зможуть сказати, скільки саме нафтопродукту зайшло у північно-західну частину Чорного моря, що опустилося, а що пішло на узбережжя і як це вплине на екосистему.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мазут на узбережжі Одещини. А також про найближчі перспективи екологічної катастрофи Чорного моря.