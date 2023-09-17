Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чорноморський флот РФ знаходиться під вогневим контролем України, — Братчук arrow

Чорноморський флот РФ знаходиться під вогневим контролем України, — Братчук

17 вересня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорноморський флот РФ знаходиться під вогневим контролем України
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У західній частині Криму, після тижневих атак з боку Збройних сил України, повністю відсутні ракетоносії у пунктах базування. Попри те, що вони повністю споряджені, все одно намагаються триматися ближче до берегів Новоросійська.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

За інформацією речника УДА, ракетоносії ЧМ РФ бояться українського "морського малюка", саме тому їх намагаються максимально розосередити. Також про це свідчить те, що останнім часом ворог не використовує ракети морського базування для атаки на міста України, зокрема припортову інфраструктуру Одеської області. 

"Військово-морські сили дають інформацію про те, що три великі десантні кораблі (ВДК) завели в Азовське море, інші кораблі повиводили з пунктів базувань у Криму, адже є влучання з боку України у найбільш захищені "фортеці" у Чорному морі — у Севастополі. І росіяни розуміють, що все інше також знаходиться під вогневим контролем", — сказав Братчук. 

Звільнення Криму

Українські військові мають змогу деокупувати Крим від росіян завдяки зброї, яку має наша країна. Тому, поки півострів перебуває під контролем окупантів, він зазнаватиме обстрілів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Українському радіо".

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня Сили оборони України знищили зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян поблизу Євпаторії. У цьому, ймовірно, ЗСУ допомогло фото російського туриста, який у серпні цього року оприлюднив фото з інформацією про розташування військової техніки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз