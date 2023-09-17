Чорноморський флот РФ знаходиться під вогневим контролем України

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: скриншот з відео

У західній частині Криму, після тижневих атак з боку Збройних сил України, повністю відсутні ракетоносії у пунктах базування. Попри те, що вони повністю споряджені, все одно намагаються триматися ближче до берегів Новоросійська.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За інформацією речника УДА, ракетоносії ЧМ РФ бояться українського "морського малюка", саме тому їх намагаються максимально розосередити. Також про це свідчить те, що останнім часом ворог не використовує ракети морського базування для атаки на міста України, зокрема припортову інфраструктуру Одеської області.

"Військово-морські сили дають інформацію про те, що три великі десантні кораблі (ВДК) завели в Азовське море, інші кораблі повиводили з пунктів базувань у Криму, адже є влучання з боку України у найбільш захищені "фортеці" у Чорному морі — у Севастополі. І росіяни розуміють, що все інше також знаходиться під вогневим контролем", — сказав Братчук.

Звільнення Криму

Українські військові мають змогу деокупувати Крим від росіян завдяки зброї, яку має наша країна. Тому, поки півострів перебуває під контролем окупантів, він зазнаватиме обстрілів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Українському радіо".

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня Сили оборони України знищили зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян поблизу Євпаторії. У цьому, ймовірно, ЗСУ допомогло фото російського туриста, який у серпні цього року оприлюднив фото з інформацією про розташування військової техніки.