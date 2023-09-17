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Черноморский флот РФ находится под огневым контролем Украины, — Братчук

17 сентября 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Черноморский флот РФ находится под огневым контролем Украины
Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В западной части Крыма, после недельных атак со стороны Вооруженных сил Украины, полностью отсутствуют ракетоносители в пунктах базирования. Несмотря на то, что они полностью снаряжены, все равно пытаются держаться поближе к берегам Новороссийска.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По информации пресс-секретаря УДА, ракетоносители ЧМ РФ боятся украинского "морского малыша", именно поэтому их пытаются максимально рассредоточить. Также об этом свидетельствует, что в последнее время враг не использует ракеты морского базирования для атаки на города Украины, в частности припортовую инфраструктуру Одесской области.

"Военно-морские силы дают информацию о том, что три больших десантных корабля (БДК) завели в Азовское море, другие корабли вывели из пунктов базировок в Крыму, ведь есть попадания со стороны Украины в наиболее защищенные "крепости" в Черном море — в Севастополе. И россияне понимают, что все остальное также находится под огневым контролем", — сказал Братчук.

Освобождение Крыма

Украинские военные могут деоккупировать Крым от россиян благодаря оружию, которое имеет наша страна. Поэтому, пока полуостров находится под контролем оккупантов, он будет подвергаться обстрелам. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

Напомним, в ночь на 14 сентября Силы обороны Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-400 россиян вблизи Евпатории. В этом, вероятно, ВСУ помогло фото российского туриста, обнародовавшего в августе этого года фото с информацией о расположении военной техники.

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