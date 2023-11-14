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Чорноморський флот РФ знову вийшов на чергування — яку загрозу несе

14 листопада 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорноморський флот РФ знову вийшов на чергування — яку загрозу несе
Корабель у морі на чергуванні. Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 14 листопада, попри шторм у Чорному морі, на бойове чергування вкотре вийшов ворожий флот. Наразі більшість кораблів перебувають біля берегів тимчасово окупованого Криму, проте ситуація може змінитися. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких 1 ракетоносій з 8 "Калібрами" на борту.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 14 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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