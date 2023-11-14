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Черноморский флот РФ снова вышел на дежурство — какую угрозу несет

14 ноября 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Черноморский флот РФ снова вышел на дежурство — какую угрозу несет
Корабль в море на дежурстве. Фото: США Naval Forces Europe-Africa/US Sixth Fleet
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 14 ноября, несмотря на шторм в Черном море, на боевое дежурство в очередной раз вышел вражеский флот. В настоящее время большинство кораблей находятся у берегов временно оккупированного Крыма, однако ситуация может измениться.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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  • В Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля;
  • в Азовском море — 1 десантный корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля, среди которых 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 14 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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