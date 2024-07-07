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Чорноморський регіон буде вільним — Зеленський в Одесі привітав військових моряків

7 липня 2024 20:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський заявив, що Росія ніколи не буде домінувати в Чорноморському регіону
Президент України Володимир Зеленський нагороджує військового. Ілюстративне фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна протягом війни досягла значних змін у Чорноморському регіоні. Він зазначив, що тепер цей район завжди буде вільним від впливу Росії.

Про це глава держави написав у Telegram у неділю, 7 липня.

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"Наша держава завжди матиме свій флот – сучасний флот, власний вплив та чітку стратегію дій, нову Морську стратегію України", — заявив президент.

Він підкреслив, що це було б неможливим, без мужності та досягнень українських моряків — героїчних бригад, моряків Річкової флотилії, льотчиків ВМС, зенітників та артилеристів, які ведуть боротьбу з окупантами на морі, на суші та в повітрі.

"Я дякую кожному матросу, старшині й командиру Військово-Морських сил Збройних Сил України, усім рядовим та офіцерам, кожній родині наших воїнів. Дякую вам, хлопці, за вашу силу та бойовий шлях", — додав Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав українських моряків з Днем Військово-морських сил Збройних сил України.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський в Одесі вшанував пам'ять загиблих у війні з РФ бійців ВМС.

Володимир Зеленський Одеса війна ВМС Чорне море Україна Одеська область президент війна в Україні

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