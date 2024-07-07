Зеленський заявив, що Росія ніколи не буде домінувати в Чорноморському регіону

Чорноморський регіон буде вільним — Зеленський в Одесі привітав військових моряків
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна протягом війни досягла значних змін у Чорноморському регіоні. Він зазначив, що тепер цей район завжди буде вільним від впливу Росії.
Про це глава держави написав у Telegram у неділю, 7 липня.
Зеленський про ВМС України
"Наша держава завжди матиме свій флот – сучасний флот, власний вплив та чітку стратегію дій, нову Морську стратегію України", — заявив президент.
Він підкреслив, що це було б неможливим, без мужності та досягнень українських моряків — героїчних бригад, моряків Річкової флотилії, льотчиків ВМС, зенітників та артилеристів, які ведуть боротьбу з окупантами на морі, на суші та в повітрі.
"Я дякую кожному матросу, старшині й командиру Військово-Морських сил Збройних Сил України, усім рядовим та офіцерам, кожній родині наших воїнів. Дякую вам, хлопці, за вашу силу та бойовий шлях", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав українських моряків з Днем Військово-морських сил Збройних сил України.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський в Одесі вшанував пам'ять загиблих у війні з РФ бійців ВМС.
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