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Черноморский регион будет свободным — Зеленский в Одессе поздравил военных моряков

7 июля 2024 20:35
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Бригадир София
редактор
Зеленский заявил, что Россия никогда не будет доминировать в Черноморском регионе
Президент Украины Владимир Зеленский награждает военного. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина во время войны достигла значительных изменений в Черноморском регионе. Он отметил, что теперь этот район всегда будет свободен от влияния России.

Об этом глава государства написал в Telegram в воскресенье, 7 июля.

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"Наше государство всегда будет иметь свой флот — современный флот, собственное влияние и четкую стратегию действий, новую Морскую стратегию Украины", — заявил президент.

Он подчеркнул, что это было бы невозможно без мужества и достижений украинских моряков — героических бригад, моряков Речной флотилии, летчиков ВМС, зенитчиков и артиллеристов, которые ведут борьбу с оккупантами на море, на суше и в воздухе.

"Я благодарю каждого матроса, старшину и командира Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, всех рядовых и офицеров, каждой семьи наших воинов. Благодарю вас, ребята, за вашу силу и боевой путь", — добавил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских моряков с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в Одессе почтил память погибших в войне с РФ бойцов ВМС.

Владимир Зеленский Одесса война ВМС Черное море Украина Одесская область президент война в Украине

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