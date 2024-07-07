Зеленський в Одесі віддав шану загиблим військовим морякам

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У неділю, 7 липня, у День Військово-Морських сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський відвідав Одесу. Він вшанував пам'ять загиблих у війні з РФ бійців ВМС.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський вшанував пам'ять загиблих військових моряків

Військові з почесної варти встановили квітковий вінок від Глави держави до Стели пам’яті загиблих воїнів Військово-Морських сил в Одеському порту. Присутні віддали шану загиблим захисникам під звуки сурми.

Нагадаємо, раніше військових моряків з професійним святом привітав міністр оборони України Рустем Умєров та відзначив професіоналізм бійців.

Також у пресслужбі ВМС ЗСУ розповіли про результати успішних операцій військових моряків.

Водночас новий український флагман, корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже проходить випробування та тренування екіпажу в Туреччині, після чого офіційно увійде в стрій.