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Зеленський в Одесі вшанував пам'ять загиблих бійців Військово-Морських сил

7 липня 2024 19:58
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Бригадир Софія
редактор
Зеленський в Одесі віддав шану загиблим військовим морякам
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У неділю, 7 липня, у День Військово-Морських сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський відвідав Одесу. Він вшанував пам'ять загиблих у війні з РФ бійців ВМС.

Про це глава держави повідомив у  Telegram.

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Зеленський вшанував пам'ять загиблих військових моряків

Військові з почесної варти встановили квітковий вінок від Глави держави до Стели пам’яті загиблих воїнів Військово-Морських сил в Одеському порту. Присутні віддали шану загиблим захисникам під звуки сурми.

Нагадаємо, раніше військових моряків з професійним святом привітав міністр оборони України Рустем Умєров та відзначив професіоналізм бійців.

Також у пресслужбі ВМС ЗСУ розповіли про результати успішних операцій військових моряків.

Водночас новий український флагман, корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже проходить випробування та тренування екіпажу в Туреччині, після чого офіційно увійде в стрій. 

 

Володимир Зеленський Одеса ЗСУ ВМС Україна Одеська область військові президент

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