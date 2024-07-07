Зеленський в Одесі віддав шану загиблим військовим морякам

Зеленський в Одесі вшанував пам'ять загиблих бійців Військово-Морських сил
У неділю, 7 липня, у День Військово-Морських сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський відвідав Одесу. Він вшанував пам'ять загиблих у війні з РФ бійців ВМС.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський вшанував пам'ять загиблих військових моряків
Військові з почесної варти встановили квітковий вінок від Глави держави до Стели пам’яті загиблих воїнів Військово-Морських сил в Одеському порту. Присутні віддали шану загиблим захисникам під звуки сурми.
Нагадаємо, раніше військових моряків з професійним святом привітав міністр оборони України Рустем Умєров та відзначив професіоналізм бійців.
Також у пресслужбі ВМС ЗСУ розповіли про результати успішних операцій військових моряків.
Водночас новий український флагман, корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже проходить випробування та тренування екіпажу в Туреччині, після чого офіційно увійде в стрій.
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