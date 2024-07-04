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Український корвет проходить тренування у Туреччині — коли увійде до складу ВМС ЗСУ

4 липня 2024 15:26
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування у Туреччині
Корвет "Гетьман Іван Мазепа". Ілюстративне фото: ОП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже проходить випробування та тренування екіпажу в Туреччині. Вже після завершення всіх необхідних процедур він стане частиною Військово-Морських Сил ЗС України

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук.

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"Маємо його включити в склад військово-морських сил. Звісно, це така трошки непередбачувана галузь, як і будівництво будинку. Плюс-мінус дуже схожа система. Тому звісно, коли його буде випробувано і поставлено на стрій, то можна буде вважати, що він знаходиться в складі Військово-Морських Сил", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Підготовка екіпажу

Екіпаж корвета зараз проходить навчання в Туреччині. Після завершення підготовки, екіпаж близько року буде служити на кораблі, щоб повністю опанувати всі його системи. Цей етап є важливою частиною процесу бойового злагодження, після чого "Гетьман Іван Мазепа" буде готовий до виконання бойових завдань.

"Корабель — це найскладніший механізм, найскладніша система озброєння в будь-якій армії світу. І екіпаж відповідної кількості людей, це близько сотні, має опанувати його повністю. Море — це ще й боротьба зі стихією", — додав речник ВМС.

Більше про ВМС ЗСУ

Ми писали, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" був побудований за проектом Ada для ВМС України та є важливою частиною перспективного зміцнення Сил оборони України. На його борту вже встановлено артилерійське озброєння.

Озброєння корвету проєкту ADA
Озброєння корвету класу ADA. ФОто: Naval Analyses

Також ми повідомляли, що Військово-морські сили ЗС України проходять міжнародні навчання Сі Бриз. Цьогоріч основною метою тренувань є безпека акваторії Чорного моря.

Туреччина Одеса війна ВМС Чорне море Новини Одеси випробовування Дмитро Плетенчук

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