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Украинский корвет проходит тренировку в Турции — когда войдет в состав ВМС ВСУ

4 июля 2024 15:26
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит испытание в Турции
Корвет "Гетман Иван Мазепа". Фото: ОП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" уже проходит испытание и тренировку экипажа в Турции. Уже после завершения всех необходимых процедур он станет частью Военно-Морских сил ВС Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Должны его включить в состав Военно-Морских сил. Конечно, это немножко непредсказуемая отрасль, как и строительство дома. Плюс-минус очень похожая система. Поэтому, конечно, когда он будет опробован и поставлен на строй, то можно будет считать, что он находится в составе Военно-Морских сил", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Подготовка экипажа

Экипаж корвета сейчас проходит обучение в Турции. После завершения подготовки, экипаж около года будет служить на корабле, чтобы полностью овладеть всеми его системами. Этот этап является важной частью процесса боевого согласования, после чего "Гетман Иван Мазепа" будет готов к выполнению боевых задач.

"Корабль — это самый сложный механизм, самая сложная система вооружения в любой армии мира. И экипаж соответствующего количества людей, это около сотни, должен овладеть им полностью. Море — это еще и борьба со стихией", — добавил спикер ВМС.

Больше о ВМС ВСУ

Мы писали, что корвет "Гетман Иван Мазепа" был построен по проекту Ada для ВМС Украины и является важной частью перспективного укрепления Сил обороны Украины. На его борту уже установлено артиллерийское вооружение.

Вооружение корвета проекта ADA
Вооружение корвета класса ADA. Фото: Naval Analyses

Также мы сообщали, что Военно-Морские силы ВС Украины проходят международные учения Си Бриз. В этом году основной целью тренировок является безопасность акватории Черного моря.

Турция Одесса война ВМС Черное море Новости Одессы испытания Дмитрий Плетенчук

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