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Зеленский в Одессе почтил память погибших бойцов Военно-Морских сил

7 июля 2024 19:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский в Одессе отдал уважение погибшим военным морякам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В воскресенье, 7 июля, в День Военно-Морских сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу. Он почтил память погибших в войне с РФ бойцов ВМС.

Об этом глава государства сообщил в  Telegram.

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Зеленский почтил память погибших военных моряков

Военные из почетного караула установили цветочный венок от Главы государства к Стелле памяти погибших воинов Военно-Морских сил в Одесском порту. Собравшиеся отдали честь погибшим защитникам под звуки сурмы.

Напомним, ранее военных моряков с профессиональным праздником поздравил министр обороны Украины Рустем Умеров и отметил профессионализм бойцов.

Также в пресс-службе ВМС ВСУ рассказали о результатах успешных операций военных моряков.

В то же время новый украинский флагман, корвет "Гетман Иван Мазепа" уже проходит испытания и тренировки экипажа в Турции, после чего официально войдет в строй.

Владимир Зеленский Одесса ВСУ ВМС Украина Одесская область военные президент

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