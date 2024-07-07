Зеленский в Одессе отдал уважение погибшим военным морякам

Зеленский в Одессе почтил память погибших бойцов Военно-Морских сил
В воскресенье, 7 июля, в День Военно-Морских сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу. Он почтил память погибших в войне с РФ бойцов ВМС.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский почтил память погибших военных моряков
Военные из почетного караула установили цветочный венок от Главы государства к Стелле памяти погибших воинов Военно-Морских сил в Одесском порту. Собравшиеся отдали честь погибшим защитникам под звуки сурмы.
Напомним, ранее военных моряков с профессиональным праздником поздравил министр обороны Украины Рустем Умеров и отметил профессионализм бойцов.
Также в пресс-службе ВМС ВСУ рассказали о результатах успешных операций военных моряков.
В то же время новый украинский флагман, корвет "Гетман Иван Мазепа" уже проходит испытания и тренировки экипажа в Турции, после чего официально войдет в строй.
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