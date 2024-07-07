Зеленский в Одессе отдал уважение погибшим военным морякам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В воскресенье, 7 июля, в День Военно-Морских сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу. Он почтил память погибших в войне с РФ бойцов ВМС.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский почтил память погибших военных моряков

Военные из почетного караула установили цветочный венок от Главы государства к Стелле памяти погибших воинов Военно-Морских сил в Одесском порту. Собравшиеся отдали честь погибшим защитникам под звуки сурмы.

Напомним, ранее военных моряков с профессиональным праздником поздравил министр обороны Украины Рустем Умеров и отметил профессионализм бойцов.

Также в пресс-службе ВМС ВСУ рассказали о результатах успешных операций военных моряков.

В то же время новый украинский флагман, корвет "Гетман Иван Мазепа" уже проходит испытания и тренировки экипажа в Турции, после чего официально войдет в строй.