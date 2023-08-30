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Чорноморському флоту Росії загрожує серйозна небезпека, — Братчук

30 серпня 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російський флот залишився без захисту у Чорному морі
Чорноморська флотилія РФ. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі загроза висадки російського десанту на узбережжя Одеської області з кожним днем виглядає все менш можливою. Окупанти не підпливають близько до українських берегів, а тримаються ближче до портів Новоросійська.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Зараз ворог свої кораблі намагається ховати ближче до російської акваторії Чорного моря. Поки що точно ми можемо говорити, що у північно-західній частині, біля берегів Одеської області, Чорноморський флот РФ не з'являється", — сказав Братчук. 

Також, за його словами, відвід флоту може свідчити й про те, що він наразі у північно-західній частині Чорного моря є під повним вогневим ураженням. Адже після успішної спецоперації ГУР, у Криму було знищено установку ППО С-400, яка й була "захисним куполом" для кораблів. 

"Ця робота приносить свої результати. І ми бачимо, що зараз вони намагаються "приховати" Кримський міст, топлять баржі та понтонні переправи", — додав речник УДА.

Спроби зупинити контрнаступ ЗСУ

За словами Братчука, росіяни продовжують нарощувати кількість кораблів в Азовському морі. Таким чином вони намагаються дещо сповільнити рух Сил оборони на півдні та мати змогу захистити логістичні шляхи на тимчасово окупованих територіях. 

"Ми бачимо, що ворог як і обіцяв, створив на Азові певне морське угруповування. Метою цього є не лише для того, що атакувати регіони нашої держави, а для того, щоб морським компонентом намагатися стримувати наші війська, які просуваються на південному напрямку", — підсумував Сергій Братчук. 

Нагадаємо, в Україні модернізують протикорабельні крилаті ракети "Нептун". Відомо, що вони можуть уражати віддалені цілі у РФ, чого не можна зробити завдяки озброєнню, яке передають партнери.

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