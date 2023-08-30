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Черноморскому флоту России грозит серьезная опасность, — Братчук

30 августа 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российский флот остался без защиты в Черном море
Черноморская флотилия РФ. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Пока угроза высадки российского десанта на побережье Одесской области с каждым днем выглядит все менее возможной. Оккупанты не подплывают близко к украинским берегам, а держатся ближе к портам Новороссийска.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Сейчас враг свои корабли пытается прятать поближе к российской акватории Черного моря. Пока точно мы можем говорить, что в северо-западной части, у берегов Одесской области, Черноморский флот РФ не появляется", — сказал Братчук.

Также, по его словам, отвод флота может свидетельствовать и о том, что он в северо-западной части Черного моря находится под полным огненным поражением. Ведь после успешной спецоперации ГУР в Крыму была уничтожена установка ПВО С-400, которая и была "защитным куполом" для кораблей.

"Эта работа приносит свои результаты. И мы видим, что сейчас они пытаются "скрыть" Крымский мост, топят баржи и понтонные переправы", — добавил представитель УГА.

Попытки остановить контрнаступление ВСУ

По словам Братчука, россияне продолжают наращивать количество кораблей в Азовском море. Таким образом, они пытаются несколько замедлить движение Сил обороны на юге и иметь возможность защитить логистические пути на временно оккупированных территориях.

"Мы видим, что враг, как и обещал, создал на Азове определенную морскую группировку. Целью этого является не только для того, чтобы атаковать регионы нашего государства, а для того, чтобы морским компонентом пытаться сдерживать наши войска, которые продвигаются на южном направлении", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, в Украине модернизируют противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Известно, что они могут поражать отдаленные цели в РФ, что нельзя сделать благодаря вооружению, которое передают партнеры.

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