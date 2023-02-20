Спортсмени з Одещини підкорюють змагання

Спортсмени привезли дев'ять медалей

Спортсмени Одеської області перемагають у різних видах спорту. Атлети, баскетболісти, плавці за тиждень вибороли з десяток медалей.

Про це повідомляє Управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА.

Стрибки на батуті

Одеська спортсменка Катерина Кулешова разом зі Світланою Мальковою, що уродженка Миколоївщини здобули срібло на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті у столиці Азербайджану.

Здобутки плавців

Спортсменка з Одещини Владислава Кочерба завоювала дві медалі на чемпіонаті України. Владислава здобула срібло та бронзу у змаганнях соло, у технічній та довільній програмі з синхронного плавання.

М’яч у кошику

Дві перемоги здобули у чоловічій Суперлізі гравці "БІПИ-Збірна Одеської області" на вихідних. Баскетболісти Одеської області переграли "Політехніку- Галичину" з рахунком 88:80 та "Прикарпаття-Говерлу" - 80:70.

Також дві перемоги у жіночій Суперлізі на минулому тижні в активі БК "Інтерхім-СДЮСШОР ім. Літвака". Представниці Одещини двічі виявилися сильнішими за "Інваспорт- СДЮСШОР-5" – 74:71, 80:71.

Три медалі з легкої атлетики

Три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики здобули спортсмени з Одеської області. Золота медаль в активі Владислава Шепелєва, який став найкращим у потрійному стрибку, бронзові нагороди вибороли Нікіта Стаднюк та Володимир Кілко. Нікіта став третім у стрибках в довжину, а Володимир — у бігу на 60 м з бар'єрами.

Попри війну спортсмени продовжують прославляти Україну на міжнародних спортивних аренах. Які ще здобутки нещодавно буди у них читайте в матеріалі.