Дайджест перемог: спортсмени з Одещини підкорюють змагання
Спортсмени Одеської області перемагають у різних видах спорту. Атлети, баскетболісти, плавці за тиждень вибороли з десяток медалей.
Про це повідомляє Управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА.
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Стрибки на батуті
Одеська спортсменка Катерина Кулешова разом зі Світланою Мальковою, що уродженка Миколоївщини здобули срібло на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті у столиці Азербайджану.
Здобутки плавців
Спортсменка з Одещини Владислава Кочерба завоювала дві медалі на чемпіонаті України. Владислава здобула срібло та бронзу у змаганнях соло, у технічній та довільній програмі з синхронного плавання.
М’яч у кошику
Дві перемоги здобули у чоловічій Суперлізі гравці "БІПИ-Збірна Одеської області" на вихідних. Баскетболісти Одеської області переграли "Політехніку- Галичину" з рахунком 88:80 та "Прикарпаття-Говерлу" - 80:70.
Також дві перемоги у жіночій Суперлізі на минулому тижні в активі БК "Інтерхім-СДЮСШОР ім. Літвака". Представниці Одещини двічі виявилися сильнішими за "Інваспорт- СДЮСШОР-5" – 74:71, 80:71.
Три медалі з легкої атлетики
Три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики здобули спортсмени з Одеської області. Золота медаль в активі Владислава Шепелєва, який став найкращим у потрійному стрибку, бронзові нагороди вибороли Нікіта Стаднюк та Володимир Кілко. Нікіта став третім у стрибках в довжину, а Володимир — у бігу на 60 м з бар'єрами.
Попри війну спортсмени продовжують прославляти Україну на міжнародних спортивних аренах. Які ще здобутки нещодавно буди у них читайте в матеріалі.