Спортсмены из Одесщины покоряют соревнование

Дайджест побед: спортсмены из Одесчины покоряют соревнование
Спортсмены Одесской области побеждают в разных видах спорта. Атлеты, баскетболисты, пловцы за неделю добыли в борьбе десяток медалей.
Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта Одесской ОГА.
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Прыжки на батуте
Одесская спортсменка Екатерина Кулешова вместе со Светланой Мальковой, уроженка Николаевщины, получили серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в столице Азербайджана.
Достижения пловцов
Спортсменка из Одесской области Владислава Кочерба завоевала две медали на чемпионате Украины. Владислава получила серебро и бронзу в соревнованиях соло, в технической и произвольной программе по синхронному плаванию.
Мяч в корзине
Две победы одержали в мужской Суперлиге игроки "БИПИ-Сборная Одесской области" в выходные. Баскетболисты Одесской области обыграли "Политехнику-Галичину" со счетом 88:80 и "Прикарпатье-Говерлу" - 80:70.
Также две победы в женской Суперлиге на прошлой неделе в активе БК "Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака". Представительницы Одесчины дважды оказались сильнее "Инваспорт-СДЮСШОР-5" – 74:71, 80:71.
Три медали по легкой атлетике
Три медали на чемпионате Украины по легкой атлетике завоевали спортсмены из Одесской области. Золотая медаль в активе Владислава Шепелева, который стал лучшим в тройном прыжке, бронзовые награды завоевали Никита Стаднюк и Владимир Килко. Никита стал третьим в прыжках в длину, а Владимир – в беге на 60 м с барьерами.
Несмотря на войну, спортсмены продолжают прославлять Украину на международных спортивных аренах. Какие еще достижения недавно были у них читайте в материале.