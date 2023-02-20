Спортсмены из Одесщины покоряют соревнование

Спортсмены привезли девять медалей

Спортсмены Одесской области побеждают в разных видах спорта. Атлеты, баскетболисты, пловцы за неделю добыли в борьбе десяток медалей.

Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта Одесской ОГА.

Прыжки на батуте

Одесская спортсменка Екатерина Кулешова вместе со Светланой Мальковой, уроженка Николаевщины, получили серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в столице Азербайджана.

Достижения пловцов

Спортсменка из Одесской области Владислава Кочерба завоевала две медали на чемпионате Украины. Владислава получила серебро и бронзу в соревнованиях соло, в технической и произвольной программе по синхронному плаванию.

Мяч в корзине

Две победы одержали в мужской Суперлиге игроки "БИПИ-Сборная Одесской области" в выходные. Баскетболисты Одесской области обыграли "Политехнику-Галичину" со счетом 88:80 и "Прикарпатье-Говерлу" - 80:70.

Также две победы в женской Суперлиге на прошлой неделе в активе БК "Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака". Представительницы Одесчины дважды оказались сильнее "Инваспорт-СДЮСШОР-5" – 74:71, 80:71.

Три медали по легкой атлетике

Три медали на чемпионате Украины по легкой атлетике завоевали спортсмены из Одесской области. Золотая медаль в активе Владислава Шепелева, который стал лучшим в тройном прыжке, бронзовые награды завоевали Никита Стаднюк и Владимир Килко. Никита стал третьим в прыжках в длину, а Владимир – в беге на 60 м с барьерами.

Несмотря на войну, спортсмены продолжают прославлять Украину на международных спортивных аренах. Какие еще достижения недавно были у них читайте в материале.