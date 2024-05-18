Рух трасою Київ — Одеса відновлено

Далекобійники відновили рух на трасі Київ — Одеса
18 травня 2024 17:01
Акція протесту далекобійників 18 травня. Фото: "Суспільне"
Далекобійники відновили рух на трасі Київ — Одеса у суботу, 18 травня. Вони протестували через закон про мобілізацію.
Про це повідомила речниця Нацполіції у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко у коментарі "Суспільному".
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Відновлення руху на трасі Київ — Одеса
"Рух на трасі Київ — Одеса відновили", — заявила Бевзенко.
Нагадаємо, 18 травня на трасі Київ — Одеса проходив мітинг. Далекобійники, не згідні з оновленим законом про мобілізацію, перекривали рух для транспорту.
Частина водіїв була в Кіровоградській області, а інша — в Одеській. Для руху була відкрита лише одна смуга.
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