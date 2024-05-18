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Далекобійники відновили рух на трасі Київ — Одеса

18 травня 2024 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рух трасою Київ — Одеса відновлено
Акція протесту далекобійників 18 травня. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Далекобійники відновили рух на трасі Київ — Одеса у суботу, 18 травня. Вони протестували через закон про мобілізацію.

Про це повідомила речниця Нацполіції у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко у коментарі "Суспільному".

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"Рух на трасі Київ — Одеса відновили", — заявила Бевзенко.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 травня на трасі Київ — Одеса проходив мітинг. Далекобійники, не згідні з оновленим законом про мобілізацію, перекривали рух для транспорту.

Частина водіїв була в Кіровоградській області, а інша — в Одеській. Для руху була відкрита лише одна смуга.

Київ
Одеса
закон
дороги
поліція
протести
мобілізація

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