Рух трасою Київ — Одеса відновлено

Акція протесту далекобійників 18 травня. Фото: "Суспільне"

Далекобійники відновили рух на трасі Київ — Одеса у суботу, 18 травня. Вони протестували через закон про мобілізацію.

Про це повідомила речниця Нацполіції у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко у коментарі "Суспільному".

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"Рух на трасі Київ — Одеса відновили", — заявила Бевзенко.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 травня на трасі Київ — Одеса проходив мітинг. Далекобійники, не згідні з оновленим законом про мобілізацію, перекривали рух для транспорту.

Частина водіїв була в Кіровоградській області, а інша — в Одеській. Для руху була відкрита лише одна смуга.