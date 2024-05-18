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Траса Київ — Одеса перекрита у двох місцях через протест далекобійників

18 травня 2024 16:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Траса Київ — Одеса перекрита у двох місцях через протест далекобійників
Далекобійники на трасі Одеса — Київ. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Через протест далекобійників траса Київ — Одеса перекрита одразу у двох місцях. Зокрема частина водіїв зібралася в Кіровоградській області, а частина — в Одеській. Наразі відомо, що для руху відкрита одна тільки смуга. 

Про це в коментарі "Суспільному" повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна.

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Раніше ми писали, що на київській трасі проходить мітинг. Далекобійники, незгідні з оновленим законом про мобілізацію, який сьогодні набрав чинності, перекрили рух для транспорту. Вони вважають, що мобілізація водіїв призведе до паралічу транспортної сфери.

Більше про закон про мобілізацію

Нагадаємо, в Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Верховна Рада ухвалила його у квітні, після чого документ підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з документом, призовний вік чоловіків знижено з 27 до 25 років. Також усі військовозобов'язані мають носити із собою військовий квиток та на вимогу ТЦК показувати його. 

Окрім цього, відсьогодні всім чоловікам у віці від 18 до 60 років необхідно оновити свої облікові дані до 16 липня цього року. Одесити можуть це зробити у всіх підрозділах Центру надання адміністративних послуг міста, маючи при собі відповідні документи.

Додамо, також сьогодні в Україні набирає чинності закон про посилення покарання за ухиляння від військової служби. Згідно з документом, призовники, які не оновлять свої дані, будуть оштрафовані. Це проходитиме у межах процедури виконавчого провадження. Наприклад, так само як зі штрафами за порушення ПДР, вимога щодо грошового стягнення може прийти за місцем отримання доходу боржника. Якщо людина не виконує приписи законодавства щодо військового обліку і служби — до неї можуть застосувати адміністративне затримання. 

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