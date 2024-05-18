Конфіскація нерухомого майна у військовозобов’язаних — одеський адвокат дав роз’яснення

Одеський адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Україні набрати чинності закон про посилену мобілізацію, який передбачає й відповідальність за ухиляння від служби. Згідно з документом, призовники, які не оновлять свої дані будуть оштрафовані.

Чи передбачена оновленим законом конфіскація майна військовозобов’язаних Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Конфіскації майна не буде

За словами правознавця, наразі в оновленому законі немає конкретних планів щодо конфіскації майна. Однак, якщо застосовано адміністративний штраф, ці дані можуть бути передані службам, які мають право накласти арешт на майно винних осіб.

"Людину буде занесено до списку боржників, через що вона не зможе навіть нічого продати або переписати. Це стосується як рухомого, так і нерухомого майна. Тобто, якщо набереться 8-10 штрафів у людини, які перевищуватимуть суми у 100-150 тисяч гривень, то це гарантовано арешт. Але ця система недосконала та потребує допрацювання", — зазначив Олексій Шалару.

Арешт на майно: який вихід

За словами адвоката, майно, на яке є довіреність на іншу особу, залишається в цьому зв'язку незмінним. Навіть у випадку, коли одна з осіб перебуває за кордоном, інша може завірити довіреність та отримати право розпоряджатися майном.

"Якщо чоловік перебуває за кордоном, то жінка може приїхати до нього та нотаріально завірити довіреність на себе. Після цього майно стає автоматично спільною власністю, яку навіть можна продати", — додав Олексій Шалару.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський підписав черговий законопроєкт — цього разу вже щодо посилення відповідальності за ухиляння від служби. Що ж прописано у новому законі та які штрафи будуть за неявку до ТЦК чи відмову від повістки, читайте за посиланням.