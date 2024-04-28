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Штрафи за не оновлення даних у ТЦК і чи можна уникнути покарання — відповідь одеського адвоката

28 квітня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Штрафи за не оновлення даних у ТЦК і чи можна уникнути покарання — відповідь одеського адвоката
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

16 квітня Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію, що викликав значний резонанс у суспільстві.  Коли він набере чинності, усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, матимуть 60 днів для того, щоб уточнити свої дані в ТЦК. Інакше чоловікам загрожують великі штрафи.

Як саме працюватиме ця процедура Новини.LIVE дізналися в одеського адвоката Олексія Шалару.

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Тільки через суд 

За словами юриста, для чоловіків від 18 до 60 років, які не оновили свої дані та не отримали повістку, законом передбачені штрафи. Але це можливо лише за рішенням суду та після поліцейського акту.

"Поліція має привести військовозобов'язаного до працівників ТЦК. Якщо вона не змогла цього зробити, то людині обов'язково відправляють зобов'язання з'явитися. І тут теж з цієї дати вважається вручення повісток і запроваджується система штрафів. Вони дуже великі: від 22 500 гривень і до 200 000, але граничної цифри немає", — додав Шалару.

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Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Заборона на керування автівкою

Відповідно до закону, якщо чоловік не з'явився в ТЦК на порядку денному, а поліція не змогла його знайти, то до нього застосовуються санкції. Насамперед виписується штраф, а вже потім, за рішенням суду, можуть заборонити керувати автомобілем, оскільки ваші права будуть обмежені.

"Такі справи повинні розглядатися лише через суд, де повинні розібратися: чи відправляли вам це повідомлення і, чи застосовували адміністративне притягнення. Це все певний комплекс, який необхідно виконати. Але навіть це рішення суду підлягає апеляції, а потім касації. А суди в Одесі зараз і так перевантажені", — наголосив правник.

Труднощі у реалізації норм

Щодо завантаженості судів, Олексій Шалару розказав, що подав у апеляцію у травні, та пройшов майже рік, а її  ще навіть не розглядали. Також він повідомив, й про те, що зараз неможливо оновити дані й через ЦНАП.

"Я був у центрі надання послуг, зараз через них зробити це неможливо. Тільки через пряме звернення в ТЦК чи СП", — додав адвокат.

Штрафи за не оновлення даних у ТЦК і чи можна уникнути покарання — відповідь одеського адвоката - фото 2
Приморський РТЦК та СП м. Одеса. Фото: Google Maps

Додамо, що за даними Кабміну оновити дані можна через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), електронний кабінет призовника або територіальні центри комплектування (ТЦК).

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Це розпорядження викликало активне обговорення в Україні та за її межами. 

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