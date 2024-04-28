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Штрафы за не обновление данных в ТЦК и можно ли избежать наказания — ответ одесского адвоката

28 апреля 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Штрафы за не обновление данных в ТЦК и можно ли избежать наказания — ответ одесского адвоката
Военнослужащие ВСУ. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

16 апреля Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации, вызвавший значительный резонанс в обществе. Когда он вступит в силу, у всех граждан, состоящих на военном учете, будет 60 дней для того, чтобы уточнить свои данные в ТЦК. Иначе мужчинам грозят большие штрафы.

Как именно будет работать эта процедура Новини.LIVE узнали у одесского адвоката Алексея Шалару.

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Только через суд

По словам юриста, для мужчин от 18 до 60 лет, не обновивших свои данные и не получивших повестку, законом предусмотрены штрафы. Однако это возможно только по решению суда и после полицейского акта.

"Полиция должна привести военнообязанного к работникам ТЦК. Если она не смогла этого сделать, то человеку обязательно отправляют обязательство явиться. И здесь тоже с этой даты считается вручение повесток и вводится система штрафов. Они очень велики: от 22 500 гривен и до 200 000, но предельной цифры нет", — добавил Шалару.

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Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

Запрет на управление автомобилем

Согласно закону, если мужчина не явился в ТЦК в повестке дня, а полиция не смогла его найти, то к нему применяются санкции. Прежде выписывается штраф, а уже потом, по решению суда, могут запретить управлять автомобилем, поскольку ваши права будут ограничены.

"Такие дела должны рассматриваться только через суд, где должны разобраться: отправляли ли вам это сообщение и применяли ли административное привлечение. Это все определенный комплекс, который необходимо выполнить. Но даже это решение суда подлежит апелляции, а затем кассации. А суды в Одессе сейчас и так перегружены", — подчеркнул адвокат.

Трудности в реализации норм

Что касается загруженности судов, Алексей Шалару рассказал, что подал в апелляцию в мае, и прошел почти год, а ее еще даже не рассматривали. Также он сообщил, что сейчас невозможно обновить данные и через ЦНАП.

"Я был в центре предоставления услуг, сейчас из-за них сделать это невозможно. Только из-за прямого обращения в ТЦК или СП", — добавил адвокат.

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Приморский РТЦК и СП г. Одесса. Фото: Google Maps

По данным Кабмина обновить данные можно через центры предоставления административных услуг (ЦНАП), электронный кабинет призывника или территориальные центры комплектования (ТЦК).

Напомним, Министерство иностранных дел Украины приостановило предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. Это распоряжение вызвало активное обсуждение в Украине и за ее пределами.

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