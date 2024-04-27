Обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном — нове розпорядження МЗС України

Українці стоять під закритим пунктом оформлення паспортів у Варшаві, Польща. Фото: AFP

Міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Це розпорядження викликало активне обговорення в Україні та за її межами.

Що передбачає це розпорядження, журналісти Новини.LIVE дізналися в одеського юриста Олексія Шалару.

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За словами правозахисника, нові правила консульських послуг за кордоном передбачають обов'язковий обмін електронними листами. Військовозобов'язані повинні надіслати запит на пошту ТЦК та уточнити свої дані. Якщо ця вимога буде виконана, до них питань не виникає.

"В законі прописано, що це відбуватиметься шляхом обміну електронними листами: військовозобовʼязаний може надіслати запит на пошту ТЦК та уточнити усі свої дані: ПІБ, дата народження, сімейний статус, відомості про членів сімʼї, володіння майном, місце реєстрації/проживання. Якщо він виконав цю вимогу, до нього питань немає", — каже правник.

Олексій Шалару наголошує, що найпростіше для громадян, які перебувають за кордоном, створити електронний кабінет та оновити свої дані через нього. Таким чином, їм не доведеться стикатися з обмеженнями щодо консульських послуг.

Оголошення у консульскому відділі Посольства України у Варшаві, Польща. Фото: скриншот з відео

Чому ввели обмеження

Правозахисник каже, що це рішення є суперечливим згідно з Конституцією. Проте він пояснює, що такі обмеження влада вводить через велику кількість громадян, які незаконно покинули країну.

"Ми можемо казати про те, що таке рішення суперечить Конституції, але ми розуміємо, що досить багато чоловіків покинуло країну незаконним шляхом і саме через них вводяться такі обмеження. Держава каже: чому ми повинні за кордоном захищати людей, які не хочуть захищати нас", — зазначає Олексій Шалару.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Заборона не стосується консульств

Зазначимо, що це обмеження за інформацією Міністерства закордонних справ України не стосується роботи українських дипломатичних консульств. Там додали, що ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, а окремим держпідприємством, яке підкорюється Держміграційній службі України.

Табличка біля консульского відділу Посольства України у Варшаві, Польща. Фото: скриншот з відео

Більше про зупинку видачі паспортів

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.