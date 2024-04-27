Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Консульские услуги за рубежом — что предусматривает новое распоряжение МИД Украины arrow

Консульские услуги за рубежом — что предусматривает новое распоряжение МИД Украины

27 апреля 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ограничение консульских услуг для мужчин за границей - новое распоряжение МИД Украины
Украинцы находятся под закрытым пунктом оформления паспортов в Варшаве, Польша. Фото: AFP
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. Это распоряжение вызвало активное обсуждение в Украине и за ее пределами.

Что предполагает это распоряжение, журналисты Новини.LIVE узнали у одесского юриста Алексея Шалару.

Читайте также:

Загранпаспорт только с военным билетом

По словам правозащитника, новые правила консульских услуг за рубежом предусматривают обязательный обмен электронными письмами. Военнообязанные должны послать запрос на почту ТЦК и уточнить свои данные. Если это требование будет исполнено, к ним вопросов не возникает.

"В законе прописано, что это будет происходить путем обмена электронными письмами: военнообязанный может отправить запрос на почту ТЦК и уточнить все свои данные: ФИО, дата рождения, семейный статус, сведения о членах семьи, владение имуществом, место регистрации/жительства. Если он выполнил это требование, к нему вопросов не будет", — говорит юрист.

Алексей Шалару отмечает, что проще всего для граждан, находящихся за границей, создать электронный кабинет и обновить свои данные через него. Таким образом, им не придется сталкиваться с ограничениями по консульским услугам.

Консульские услуги за рубежом — что предусматривает новое распоряжение МИД Украины - фото 2
Объявления в консульском отделе Посольство Украины в Варшаве, Польша. Фото: скриншот с видео

Почему ввели ограничения

Правозащитник говорит, что это решение противоречиво согласно Конституции. Однако он объясняет, что такие ограничения власти вводят из-за большого количества граждан, незаконно покинувших страну.

"Мы можем говорить о том, что такое решение противоречит Конституции, но мы понимаем, что достаточно много мужчин покинуло страну незаконным путем и именно через них вводятся такие ограничения. Государство говорит: почему мы должны за границей защищать людей, которые не хотят защищать нас", — отмечает Алексей Шалару.

Консульские услуги за рубежом предусматривает новое распоряжение МИД Украины - фото 1
Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

Запрет не касается консульств

Отметим, что данное ограничение по информации Министерства иностранных дел Украины не касается работы украинских дипломатических консульств. Там добавили, что ГП "Документ" не является частью системы МИД, а отдельным госпредприятием, которое подчиняется Госмиграционной службе Украины.

Консульские услуги за рубежом предусматривает новое распоряжение МИД Украины - фото 3
Табличка возле консульского отдела посольства Украины в Варшаве, Польша. Фото: скриншот с видео

Больше об остановке выдачи паспортов

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

Одесса
война
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
мобилизация
документы
консульство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

25 апреля 2024

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить

Розклад ефірів

Всі ефіри