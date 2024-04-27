Ограничение консульских услуг для мужчин за границей - новое распоряжение МИД Украины

Украинцы находятся под закрытым пунктом оформления паспортов в Варшаве, Польша. Фото: AFP

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. Это распоряжение вызвало активное обсуждение в Украине и за ее пределами.

Что предполагает это распоряжение, журналисты Новини.LIVE узнали у одесского юриста Алексея Шалару.

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По словам правозащитника, новые правила консульских услуг за рубежом предусматривают обязательный обмен электронными письмами. Военнообязанные должны послать запрос на почту ТЦК и уточнить свои данные. Если это требование будет исполнено, к ним вопросов не возникает.

"В законе прописано, что это будет происходить путем обмена электронными письмами: военнообязанный может отправить запрос на почту ТЦК и уточнить все свои данные: ФИО, дата рождения, семейный статус, сведения о членах семьи, владение имуществом, место регистрации/жительства. Если он выполнил это требование, к нему вопросов не будет", — говорит юрист.

Алексей Шалару отмечает, что проще всего для граждан, находящихся за границей, создать электронный кабинет и обновить свои данные через него. Таким образом, им не придется сталкиваться с ограничениями по консульским услугам.

Объявления в консульском отделе Посольство Украины в Варшаве, Польша. Фото: скриншот с видео

Почему ввели ограничения

Правозащитник говорит, что это решение противоречиво согласно Конституции. Однако он объясняет, что такие ограничения власти вводят из-за большого количества граждан, незаконно покинувших страну.

"Мы можем говорить о том, что такое решение противоречит Конституции, но мы понимаем, что достаточно много мужчин покинуло страну незаконным путем и именно через них вводятся такие ограничения. Государство говорит: почему мы должны за границей защищать людей, которые не хотят защищать нас", — отмечает Алексей Шалару.

Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

Запрет не касается консульств

Отметим, что данное ограничение по информации Министерства иностранных дел Украины не касается работы украинских дипломатических консульств. Там добавили, что ГП "Документ" не является частью системы МИД, а отдельным госпредприятием, которое подчиняется Госмиграционной службе Украины.

Табличка возле консульского отдела посольства Украины в Варшаве, Польша. Фото: скриншот с видео

Больше об остановке выдачи паспортов

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.