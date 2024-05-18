Конфискация недвижимого имущества у военнообязанных — одесский адвокат дал разъяснение

Одесский адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Украине вступит в силу закон об усиленной мобилизации, предусматривающий и ответственность за уклонение от службы. Согласно документу, призывники, которые не обновят свои данные, будут оштрафованы.

Предусмотрена ли обновленным законом конфискация имущества военнообязанных Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Конфискации имущества не будет

По словам правоведа, в настоящее время в обновленном законе нет конкретных планов по конфискации имущества. Однако, если применен административный штраф, эти данные могут быть переданы службам, обладающим правом наложить арест на имущество виновных лиц.

"Человек будет занесен в список должников, из-за чего он не сможет даже ничего продать или переписать. Это касается как движимого, так и недвижимого имущества. То есть, если наберется 8-10 штрафов у человека, которые будут превышать суммы в 100-150 тысяч гривен, это гарантирован арест. Но эта система несовершенна и требует доработки", — отметил Алексей Шалару.

Арест на имущество: какой выход

По словам адвоката, имущество, на которое есть доверенность на другое лицо, остается неизменным. Даже в случае, когда один из лиц находится за границей, другой может заверить доверенность и получить право распоряжаться имуществом.

"Если мужчина находится за границей, то женщина может приехать к нему и нотариально заверить доверенность на себя. После этого имущество становится автоматически общей собственностью, которую можно продать", — добавил Алексей Шалару.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал очередной законопроект — на этот раз уже по усилению ответственности за уклонение от службы. Что же прописано в новом законе и какие штрафы будут за неявку в ТЦК или отказ от повестки, читайте по ссылке.