Конфискация недвижимого имущества у военнообязанных — одесский адвокат дал разъяснение
Сегодня в Украине вступит в силу закон об усиленной мобилизации, предусматривающий и ответственность за уклонение от службы. Согласно документу, призывники, которые не обновят свои данные, будут оштрафованы.
Предусмотрена ли обновленным законом конфискация имущества военнообязанных Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.
Конфискации имущества не будет
По словам правоведа, в настоящее время в обновленном законе нет конкретных планов по конфискации имущества. Однако, если применен административный штраф, эти данные могут быть переданы службам, обладающим правом наложить арест на имущество виновных лиц.
"Человек будет занесен в список должников, из-за чего он не сможет даже ничего продать или переписать. Это касается как движимого, так и недвижимого имущества. То есть, если наберется 8-10 штрафов у человека, которые будут превышать суммы в 100-150 тысяч гривен, это гарантирован арест. Но эта система несовершенна и требует доработки", — отметил Алексей Шалару.
Арест на имущество: какой выход
По словам адвоката, имущество, на которое есть доверенность на другое лицо, остается неизменным. Даже в случае, когда один из лиц находится за границей, другой может заверить доверенность и получить право распоряжаться имуществом.
"Если мужчина находится за границей, то женщина может приехать к нему и нотариально заверить доверенность на себя. После этого имущество становится автоматически общей собственностью, которую можно продать", — добавил Алексей Шалару.
Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал очередной законопроект — на этот раз уже по усилению ответственности за уклонение от службы. Что же прописано в новом законе и какие штрафы будут за неявку в ТЦК или отказ от повестки, читайте по ссылке.
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