Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Закон про мобілізацію в дії — де одесити зможуть оновити облікові дані arrow

Закон про мобілізацію в дії — де одесити зможуть оновити облікові дані

17 травня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Закон про мобілізацію в дії — де одесити зможуть оновити облікові дані
ЦНАП в Одесі. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

З 18 травня військовозобов'язані мають  оновити свої військово-облікові дані. Одесити можуть це зробити у всіх підрозділах Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста, маючи при собі відповідні документи.  

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

Читайте також:

Куди звертатись

В Одесі працює п'ять відділів ЦНАП, до яких містяни можуть звернутись аби оновити свої дані. Попередній запис до електронної черги не потрібен, але обов'язково мати документ, що посвідчує особу, та РНОКПП.

Адреси підрозділів ЦНАП:

  • вул. Косовська, 2Д;
  • проспект Добровольського, 106;
  • вул. Академіка Корольова, 9;
  • вул. Генерала Петрова, 22;
  • вул. Дальницька, 2.

Графік роботи

  • Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, субота: з 09:30 до 16:30 без перерви;
  • Четвер: з 09:30 до 19:45 без перерви;
  • Неділя: вихідний.

Більше про документи 

Ми повідомляли про те, що в Україні  розпочалося впровадження нової системи військової обліковки, яка передбачає оновлення військових документів та використання електронного реєстру "Оберіг". Ці зміни мають забезпечити швидкий доступ до інформації про призовників та резервістів.

Також раніше ми писали, що від 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку.

Одеса
Одеська область
адміністративні послуги
Одеська ОДА
військовий облік
Новини Одеси
ЦНАП
документи
військовий квиток

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників