Закон про мобілізацію в дії — де одесити зможуть оновити облікові дані

ЦНАП в Одесі. Фото: Одеська міська рада

З 18 травня військовозобов'язані мають оновити свої військово-облікові дані. Одесити можуть це зробити у всіх підрозділах Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста, маючи при собі відповідні документи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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В Одесі працює п'ять відділів ЦНАП, до яких містяни можуть звернутись аби оновити свої дані. Попередній запис до електронної черги не потрібен, але обов'язково мати документ, що посвідчує особу, та РНОКПП.

Адреси підрозділів ЦНАП:

вул. Косовська, 2Д;

проспект Добровольського, 106;

вул. Академіка Корольова, 9;

вул. Генерала Петрова, 22;

вул. Дальницька, 2.

Графік роботи

Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, субота: з 09:30 до 16:30 без перерви;

Четвер: з 09:30 до 19:45 без перерви;

Неділя: вихідний.

Більше про документи

Ми повідомляли про те, що в Україні розпочалося впровадження нової системи військової обліковки, яка передбачає оновлення військових документів та використання електронного реєстру "Оберіг". Ці зміни мають забезпечити швидкий доступ до інформації про призовників та резервістів.

Також раніше ми писали, що від 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку.