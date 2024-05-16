Нові правила на КПП "Паланка" — чого очікувати одеситам під час перетину кордону

Черга з авто на українському кордоні. Фото ілюстративне: ShutterStock

Із 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Читайте також:

Перевірка документів

Військово-обліковий документ необхідно надати на вимогу співробітника ДПСУ у прикордонній смузі, на КПП та у контрольованому прикордонному районі.

"Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ. Окрім цього, обов'язковою є наявність документа, що посвідчує особу", — йдеться у повідомленні прикордонників.

У відомстві зазначили, що українці, які мають право виїжджати закордон повинні надати військово-обліковий документ з підтвердженням. Тобто має бути або інформація про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Хто не підлягає перевірці

Громадяни, які належать до однієї з категорія не підлягатимуть обов'язковій перевірці військово-облікових документів. А саме:

ті, хто супроводжують осіб з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги;

працівники підприємств залізничної, морської та авіаційної сфер;

окремі держслужбовці.

Нагадаємо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.



Також ми писали, що до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.



Додамо, пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином, пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка — Ісакча".