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Нові правила на КПП "Паланка" — чого очікувати одеситам під час перетину кордону

16 травня 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нові правила на КПП "Паланка" — чого очікувати одеситам під час перетину кордону
Черга з авто на українському кордоні. Фото ілюстративне: ShutterStock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Із 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку. 

Про це повідомили у пресслужбі  Держприкордонслужби.

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Перевірка документів

Військово-обліковий документ необхідно надати на вимогу співробітника ДПСУ у прикордонній смузі, на КПП та у контрольованому прикордонному районі. 

"Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ. Окрім цього, обов'язковою є  наявність документа, що посвідчує особу", — йдеться у повідомленні прикордонників.

У відомстві зазначили, що українці, які мають право виїжджати закордон повинні надати військово-обліковий документ з підтвердженням. Тобто має бути або інформація про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я. 

Хто не підлягає перевірці

Громадяни, які належать до однієї з категорія не підлягатимуть обов'язковій перевірці військово-облікових документів. А саме:

  • ті, хто супроводжують осіб з інвалідністю;
  • водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги;
  • працівники підприємств залізничної, морської та авіаційної сфер;
  • окремі держслужбовці.

Нагадаємо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами. 

Також ми писали, що до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Додамо, пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином, пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка — Ісакча".

Одеса
Молдова
кордон
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прикордонники
Одеська область
військовий призов
військовий облік
Новини Одеси
мобілізація
документи
закордон

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