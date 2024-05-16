Новые правила на КПП "Паланка" — чего ожидать одесситам во время пересечения границы

Очередь из авто на украинской границе. Фото иллюстративное: ShutterStock

С 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, находящегося в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Проверка документов

Военно-учетный документ необходимо предоставить по требованию сотрудника ГПСУ в пограничной полосе, на КПП и в контролируемом пограничном районе.

"Согласно нормам законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Кроме этого, обязательно наличие документа, удостоверяющего личность", — говорится в сообщении пограничников.

В ведомстве отметили, что украинцы, имеющие право выезжать за границу, должны предоставить военно-учетный документ с подтверждением. То есть должна быть либо информация об освобождении от мобилизации, либо исключении из военного учета по состоянию здоровья.

Кто не подлежит проверке

Граждане, принадлежащие к одной из категорий, не будут подлежать обязательной проверке военно-учетных документов. А именно:

сопровождающие лиц с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи;

работники предприятий железнодорожной, морской и авиационной сфер;

отдельные госслужащие.

Напомним, что в Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.



Также мы писали, что в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Добавим, пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесской области в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка — Исакча".