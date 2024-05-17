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Закон о мобилизации в действии – где одесситы смогут обновить учетные данные

17 мая 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Закон о мобилизации в действии – где одесситы смогут обновить учетные данные
ЦПАУ в Одессе. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С 18 мая военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Одесситы могут сделать это во всех подразделениях Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) города, имея при себе соответствующие документы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В Одессе работает пять отделов ЦПАУ, в которые горожане могут обратиться, чтобы обновить свои данные. Предварительная запись в электронную очередь не требуется, но обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, и РНОКПП.

Адреса подразделений ЦПАУ:

  • ул. Косовская, 2Д;
  • проспект Добровольского, 106;
  • ул. Академика Королева, 9;
  • ул. Генерала Петрова, 22;
  • ул. Дальницкая, 2.

График работы

  • Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота: с 09:30 до 16:30 без перерыва;
  • Четверг: с 09:30 до 19:45 без перерыва;
  • Воскресенье: выходной.

Больше о документах

Мы сообщали о том, что в Украине началось внедрение новой системы военной учетки, предусматривающей обновление военных документов и использование электронного реестра "Оберіг". Эти изменения должны обеспечить быстрый доступ к информации о призывниках и резервистах.

Также ранее мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального парка.

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