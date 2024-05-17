Закон о мобилизации в действии – где одесситы смогут обновить учетные данные

ЦПАУ в Одессе. Фото: Одесский городской совет

С 18 мая военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Одесситы могут сделать это во всех подразделениях Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) города, имея при себе соответствующие документы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Куда обращаться

В Одессе работает пять отделов ЦПАУ, в которые горожане могут обратиться, чтобы обновить свои данные. Предварительная запись в электронную очередь не требуется, но обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, и РНОКПП.

Адреса подразделений ЦПАУ:

ул. Косовская, 2Д;

проспект Добровольского, 106;

ул. Академика Королева, 9;

ул. Генерала Петрова, 22;

ул. Дальницкая, 2.

График работы

Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота: с 09:30 до 16:30 без перерыва;

Четверг: с 09:30 до 19:45 без перерыва;

Воскресенье: выходной.

Больше о документах

Мы сообщали о том, что в Украине началось внедрение новой системы военной учетки, предусматривающей обновление военных документов и использование электронного реестра "Оберіг". Эти изменения должны обеспечить быстрый доступ к информации о призывниках и резервистах.

Также ранее мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального парка.