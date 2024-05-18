Трасса Киев — Одесса перекрыта в двух местах из-за протеста дальнобойщиков

Дальнобойщики на трассе Одесса — Киев. Фото: скриншот

Из-за протеста дальнобойщиков трасса Киев — Одесса перекрыта сразу в двух местах. В частности, часть водителей собралась в Кировоградской области, а часть — в Одесской. Пока известно, что для движения открыта одна только полоса.

Об этом в комментарии "Общественному" сообщила представитель Национальной полиции Елена Бережная.

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Ранее мы писали, что на киевской трассе проходит митинг. Дальнобойщики, не согласные с обновленным законом о мобилизации, который сегодня вступил в силу, перекрыли движение для транспорта. Они полагают, что мобилизация водителей приведет к параличу транспортной сферы.

Больше о законе о мобилизации

Напомним, в Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Верховная Рада приняла его в апреле, после чего документ подписал президент Владимир Зеленский. Согласно документу, призывной возраст мужчин снижен с 27 до 25 лет. Все военнообязанные должны носить с собой военный билет и по требованию ТЦК показывать его.

Кроме этого, с сегодняшнего дня всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои учетные данные до 16 июля этого года. Одесситы могут сделать это во всех подразделениях Центра предоставления административных услуг города, имея при себе соответствующие документы.

Добавим, также сегодня в Украине вступает в силу закон об ужесточении наказания за уклонение от военной службы. Согласно документу, призывники, которые не обновят свои данные, будут оштрафованы. Это будет проходить в рамках процедуры исполнительного производства. Например, так же как со штрафами за нарушение ПДД, требование по денежному взысканию может прийти по месту получения дохода должника. Если человек не выполняет предписания законодательства о военном учете и службе, к нему могут применить административное задержание.