Акция протеста дальнобойщиков 18 мая. Фото: "Суспільне"

Дальнобойщики возобновили движение на трассе Киев — Одесса в субботу, 18 мая. Они протестовали из-за закона о мобилизации.

Об этом сообщила представитель Нацполиции в Кировоградской области Виталина Бевзенко в комментарии "Суспільному".

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"Движение на трассе Киев-Одесса возобновили", — заявила Бевзенко.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

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