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Дальнобойщики возобновили движение на трассе Киев — Одесса

18 мая 2024 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дальнобойщики возобновили движение на трассе Киев — Одесса
Акция протеста дальнобойщиков 18 мая. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Дальнобойщики возобновили движение на трассе Киев — Одесса в субботу, 18 мая. Они протестовали из-за закона о мобилизации.

Об этом сообщила представитель Нацполиции в Кировоградской области Виталина Бевзенко в комментарии "Суспільному".

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"Движение на трассе Киев-Одесса возобновили", — заявила Бевзенко.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

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мобилизация

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