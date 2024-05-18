Дальнобойщики возобновили движение на трассе Киев — Одесса
18 мая 2024 17:01
Акция протеста дальнобойщиков 18 мая. Фото: "Суспільне"
Дальнобойщики возобновили движение на трассе Киев — Одесса в субботу, 18 мая. Они протестовали из-за закона о мобилизации.
Об этом сообщила представитель Нацполиции в Кировоградской области Виталина Бевзенко в комментарии "Суспільному".
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"Движение на трассе Киев-Одесса возобновили", — заявила Бевзенко.
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