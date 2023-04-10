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Данія надасть Україні танки "Леопард" та  САУ "Цезар"

10 квітня 2023 19:10
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Данія надасть Україні танки "Леопард" та САУ "Цезар"
Виконуючий обов‘язки міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поулсен.Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Королівство Данія продовжить надати Україні військову допомогу в боротьбі проти ворога. Вже на початку літа планують постачання танків "Леопард".

Про це під час брифінгу в Одесі повідомив  виконуючий обов‘язки міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поулсен.

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"Ми сподіваємося, що вже наступного місяця з’явиться можливість доставити в Україну САУ "Цезар". Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах в Данії. Що ж стосується танків "Леопард", то постачання в Україну розпочнемо ближче до літа. Загалом плануємо доставити близько 100 одиниць "Леопард-1", — наголосив Троелс Лунд Поулсен 

Що стосується танків "Леопард-2", то за словами Троелса Лунд Поулсена, їх у Данії небагато, тому планують розглянути альтернативу військової допомоги.

"Ми обговорювали питання щодо постачання запчастин для танків "Леопард-1" та САУ "Цезар", думаю, що це питання вирішимо ще до того, як танки приїдуть до України",— резюмував Троелс Лунд Поулсен.

Зазначимо, що українські артилеристи вже проходять курс навчання на САУ "Цезар". Крім того, Данія готова надати Україні допомогу із навчання пілотів на літаках Ф-16.

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