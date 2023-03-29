Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йде мова
З перших днів війни Хорватія підтримує Україну. Наразі вирішується питання щодо надання 14 вертольотів.
Про це Новини.LIVE дізнались на спільному брифінгу міністрів оборони України та Хорватії.
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"Хорватія сама пережила війну, тому знає, що таке пам'ять за загиблими і відстоювати свій суверенітет. Вони надають політичну, економічну та військову підтримку. Перша допомога надійшла ще 28 лютого через 4 дні від початку війни", — зазначив Міністр оборони України Олексій Резніков.
Крім того, з Хорватією обговорюються питання про підготовку інструкторів. У країни-союзника є великий досвід з розмінування, який знадобиться Україні.
"Ми підтримуємо вашу боротьбу за свободу з самого початку і стільки, скільки потрібно ми будемо з вами. Я впевнений, що це боротьба буде переможною. Ми розуміємо ваші страждання дуже добре. Як я казав, що Хорватія підтримує Україну в усіх напрямках і один з пунктів рішень щодо підтримки вертольоти і найближчим часом сподіваюся ми зможемо закрити це питання", — сказав Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич.
Маріо Баножич додав, що росія має відповісти за свої злочини. Й на цьому вони наполягають в європейській спільноті.
Більше про міжнародну підтримку
Нагадаємо, у Нідерландах розуміють стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі. Тож міжнародні партнери нададуть два тральщики класу Alkmaar. Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен.
Корея, Нідерланди і Японія передали 10 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної галузі України. Укргідроенерго отримало генератори і роз’єднувачі.
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Також ми писали, що Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Однак таке рішення потрібно узгоджувати "в ширшій коаліції".