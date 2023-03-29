Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йде мова

Строки передачі вертольотів ще невідомі

З перших днів війни Хорватія підтримує Україну. Наразі вирішується питання щодо надання 14 вертольотів.

Про це Новини.LIVE дізнались на спільному брифінгу міністрів оборони України та Хорватії.

"Хорватія сама пережила війну, тому знає, що таке пам'ять за загиблими і відстоювати свій суверенітет. Вони надають політичну, економічну та військову підтримку. Перша допомога надійшла ще 28 лютого через 4 дні від початку війни", — зазначив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Крім того, з Хорватією обговорюються питання про підготовку інструкторів. У країни-союзника є великий досвід з розмінування, який знадобиться Україні.

"Ми підтримуємо вашу боротьбу за свободу з самого початку і стільки, скільки потрібно ми будемо з вами. Я впевнений, що це боротьба буде переможною. Ми розуміємо ваші страждання дуже добре. Як я казав, що Хорватія підтримує Україну в усіх напрямках і один з пунктів рішень щодо підтримки вертольоти і найближчим часом сподіваюся ми зможемо закрити це питання", — сказав Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич.

Маріо Баножич додав, що росія має відповісти за свої злочини. Й на цьому вони наполягають в європейській спільноті.

Більше про міжнародну підтримку

Нагадаємо, у Нідерландах розуміють стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі. Тож міжнародні партнери нададуть два тральщики класу Alkmaar. Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен.

Корея, Нідерланди і Японія передали 10 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної галузі України. Укргідроенерго отримало генератори і роз’єднувачі.

У Німеччині триває підготовка танків Leopard 1, які Данія планує передати Україні. ЗСУ мають отримати важку бронетехніку до кінця весни.

Також ми писали, що Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Однак таке рішення потрібно узгоджувати "в ширшій коаліції".