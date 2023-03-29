Хорватия передаст Украине дополнительную военную помощь: о чем идет речь

Сроки передачи вертолетов еще неизвестны

С первых дней войны Хорватия поддерживает Украину. Сейчас решается вопрос предоставления 14 вертолетов.

Об этом Новини.LIVE узнали на совместном брифинге министров обороны Украины и Хорватии.

"Хорватия сама пережила войну, поэтому знает, что такое память за погибшими и отстаивать свой суверенитет. Они оказывают политическую, экономическую и военную поддержку. Первая помощь поступила еще 28 февраля через 4 дня после начала войны", — отметил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Кроме того, с Хорватией обсуждаются вопросы подготовки инструкторов. У страны-союзника есть большой опыт разминирования, который понадобится Украине.

"Мы поддерживаем вашу борьбу за свободу с самого начала и столько, сколько нужно мы будем с вами. Я уверен, что эта борьба будет победной. Мы понимаем ваши страдания очень хорошо. Как я говорил, что Хорватия поддерживает Украину по всем направлениям и одно из пунктов решений по поддержке вертолета и в ближайшее время надеюсь, мы сможем закрыть этот вопрос", — сказал Министр обороны Хорватии Марио Баножич.

Марио Баножич добавил, что Россия должна ответить за свои преступления. И на этом они настаивают в европейском сообществе.

Больше о международной поддержке

Напомним, в Нидерландах понимается стратегическая и экономическая важность гаваней в Одессе. Так что международные партнеры предоставят два тральщика класса Alkmaar. Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге министерши обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

Корея, Нидерланды и Япония передали 10 тонн гуманитарной помощи энергетической отрасли Украины. Укргидроэнерго получило генераторы и разъединители.

В Германии идет подготовка танков Leopard 1, которые Дания планирует передать Украине. ВСУ должны получить тяжелую бронетехнику до конца весны.

Также мы писали, что Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Однако такое решение нужно согласовывать "в более широкой коалиции".