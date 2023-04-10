Дания предоставит Украине танки "Леопард" и САУ "Цезарь"

Исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен. Фото: Новини.LIVE

Королевство Дания продолжит оказать Украине военную помощь в борьбе против врага. Уже в начале лета планируют поставки танков "Леопард".

Об этом во время брифинга в Одессе сообщил исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен.

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"Мы надеемся, что уже в следующем месяце появится возможность доставить в Украину САУ "Цезарь". Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании. Что касается танков "Леопард", то поставки в Украину начнем ближе к лету. В целом планируем доставить близко 100 единиц "Леопард-1", — подчеркнул Троэльс Лунд Поульсен.

Что касается танков "Леопард-2", то по словам Троэльса Лунда Поульсена, их в Дании немного, поэтому планируют рассмотреть альтернативу военной помощи.

"Мы обсуждали вопросы по поставкам запчастей для танков "Леопард-1" и САУ "Цезарь", думаю, что этот вопрос решим еще до того, как танки приедут в Украину", — резюмировал Троэльс Лунд Поульсен.

Отметим, что украинские артиллеристы уже проходят курс обучения на САУ "Цезарь". Кроме того, Дания готова предоставить Украине помощь по обучению пилотов на самолетах Ф-16.