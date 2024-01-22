ДБР наполягатиме на арешті Романа Гринкевича, — Сухачов

Голова ДБР Олексій Сухачов. Фото: скриншот з відео

Державне бюро розслідувань (ДБР) клопотатиме про обрання запобіжного заходу для львівського бізнесмена Романа Гринкевича у вигляді арешту. Йдеться про те, що відомство наполягатиме на утримані у слідчому ізоляторі без права внесення застави.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

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За його словами, таке рішення повʼязано з тим, що Гринкевич намагався переховуватися від правоохоронних органів. Чоловік намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України, аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

"Сьогодні Роман Гринкевич буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу. Це буде запобіжний захід арешт, але ми всі розуміємо, що є застава, зараз буду комунікувати з прокурорами", — наголосив Сухачов.

Зазначимо, що судове засідання відбудеться сьогодні у Києві. Решта четверо підозрюваних вже перебувають під вартою.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук 19 січня. Наразі відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя.

Також ми писали, що правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.