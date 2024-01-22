Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow ДБР наполягатиме на арешті Романа Гринкевича, — Сухачов arrow

ДБР наполягатиме на арешті Романа Гринкевича, — Сухачов

22 січня 2024 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ДБР наполягатиме на арешті Романа Гринкевича, — Сухачов
Голова ДБР Олексій Сухачов. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Державне бюро розслідувань (ДБР) клопотатиме про обрання запобіжного заходу для львівського бізнесмена Романа Гринкевича у вигляді арешту. Йдеться про те, що відомство наполягатиме на утримані у слідчому ізоляторі без права внесення застави. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

Читайте також:

За його словами, таке рішення повʼязано з тим, що Гринкевич намагався переховуватися від правоохоронних органів. Чоловік намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України, аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС. 

"Сьогодні Роман Гринкевич буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу. Це буде запобіжний захід арешт, але ми всі розуміємо, що є застава, зараз буду комунікувати з прокурорами", — наголосив Сухачов.

Зазначимо, що судове засідання відбудеться сьогодні у Києві. Решта четверо підозрюваних вже перебувають під вартою. 

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук 19 січня. Наразі відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя. 

Також ми писали, що правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

Одеса
скандал
ДБР
Львів
Одеська область
Новини Одеси
бізнес
Ігор Гринкевич

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі