ДБР будет настаивать на аресте Романа Гринкевича, — Сухачев

Председатель ГБР Алексей Сухачев. Фото: скриншот с видео

Государственное бюро расследований (ГБР) будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для львовского бизнесмена Романа Гринкевича в виде ареста. Речь идет о том, что ведомства будут настаивать на содержании в следственном изоляторе без права внесения залога.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.

Читайте также:

По его словам, такое решение связано с тем, что Гринкевич пытался скрываться от правоохранительных органов. Мужчина пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС.

"Сегодня Роман Гринкевич будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Это будет мера пресечения арест, но мы все понимаем, что есть залог, сейчас буду общаться с прокурорами", — подчеркнул Сухачев.

Отметим, что судебное заседание состоится в Киеве. Остальные четверо подозреваемых уже находятся под стражей.

Напомним, сегодня, 22 января, в Одессе задержан сын львовского бизнесмена Игорь Гринкевич, которого ГБР объявил в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Также мы писали, что стражи порядка арестовали имущество скандального львовского бизнесмена. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.