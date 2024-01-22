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ДБР будет настаивать на аресте Романа Гринкевича, — Сухачев

22 января 2024 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ДБР будет настаивать на аресте Романа Гринкевича, — Сухачев
Председатель ГБР Алексей Сухачев. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Государственное бюро расследований (ГБР) будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для львовского бизнесмена Романа Гринкевича в виде ареста. Речь идет о том, что ведомства будут настаивать на содержании в следственном изоляторе без права внесения залога.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.

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По его словам, такое решение связано с тем, что Гринкевич пытался скрываться от правоохранительных органов. Мужчина пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС.

"Сегодня Роман Гринкевич будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Это будет мера пресечения арест, но мы все понимаем, что есть залог, сейчас буду общаться с прокурорами", — подчеркнул Сухачев.

Отметим, что судебное заседание состоится в Киеве. Остальные четверо подозреваемых уже находятся под стражей.

Напомним, сегодня, 22 января, в Одессе задержан сын львовского бизнесмена Игорь Гринкевич, которого ГБР объявил в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Также мы писали, что стражи порядка арестовали имущество скандального львовского бизнесмена. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

Одесса
скандал
ГБР
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Одесская область
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бизнес
Игорь Гринкевич

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