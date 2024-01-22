ДБР опублікувало відео затримання Романа Гринкевича

Правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Фото: ДБР

Сьогодні, 22 січня, в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук 19 січня. Наразі відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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На відео зазначено, що затримали Романа Гринкевича у квартирі, в якій він переховувався. При собі у нього була значна кількість готівки, серед якої частина — іноземна валюта. Наразі правоохоронці затримали бізнесмена та повідомили про підозру у розкраданні державних коштів.

У чому підозрюють Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

Також ми писали, що Роман Гринкевич намагався виїхати до Молдови через один з КПП в Одеській області.