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ГБР опубликовало видео задержания Романа Гринкевича

22 января 2024 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ГБР опубликовало видео задержания Романа Гринкевича
Правоохранители задержали Романа Гринкевича. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 января, в Одессе задержан сын львовского бизнесмена Игорь Гринкевич, которого ГБР объявило в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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На видео отмечено, что задержали Романа Гринкевича в квартире, в которой он скрывался. При себе у него было значительное количество наличных денег, среди которых часть — иностранная валюта. Правоохранители задержали бизнесмена и сообщили о подозрении в хищении государственных средств.

В чем подозревают Гринкевича

В конце декабря 2023 года Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

Также мы писали, что Роман Гринкевич пытался уехать в Молдову через один из КПП в Одесской области.

Одесса
скандал
ГБР
ВСУ
Одесская область
Новости Одессы
Игорь Гринкевич

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