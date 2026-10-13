Падіння МіГ-29 на Одещині: ДБР перевіряє причини авіакатастрофи

Уламки винищувача МіГ-29. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань 13 жовтня повідомило, що отримало висновки службового розслідування Командування Повітряних Сил Збройних Сил України щодо падіння винищувача МіГ-29 в Одеській області. У документі серед можливих причин авіаційної події назвали нештатне спрацювання керованої ракети, однак цю версію ще мають перевірити в межах кримінального провадження.

Про це повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

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Уламки військового літака. Фото: ДБР

Що відомо про причини падіння МіГ-29

У ДБР наголосили, що висновки службового розслідування не є остаточними. Для встановлення причин катастрофи слідчі призначили комплекс експертиз. Зокрема, фахівці досліджують бортовий реєстратор винищувача, відомий як "чорна скринька".

"Остаточні висновки щодо причин падіння винищувача будуть зроблені лише після отримання та оцінки результатів усіх призначених експертиз у межах досудового розслідування", — повідомили у ДБР.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них, а також експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

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Що відомо про падіння винищувача на Одещині

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що увечері 10 серпня 2026 року винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників у Березівському районі Одещини. Під час польоту сталася нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що працівники ДБР знайшли бортовий реєстратор винищувача. Через пожежу "чорна скринька" зазнала термічних пошкоджень, тому фахівці працювали над її відновленням і зчитуванням даних.