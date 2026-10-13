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Главная Одесса ГБР расследует причины крушения истребителя МиГ-29 в Одесской области

ГБР расследует причины крушения истребителя МиГ-29 в Одесской области

Ua ru
13 октября 2026 21:43
Крушение МиГ-29 в Одесской области: ГБР расследует причины авиакатастрофы
Обломки истребителя МиГ-29. Фото: ГБР

13 октября Государственное бюро расследований сообщило, что получило выводы служебного расследования Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины по факту падения истребителя МиГ-29 в Одесской области. В документе среди возможных причин авиационного происшествия назвали нештатное срабатывание управляемой ракеты, однако эту версию ещё предстоит проверить в рамках уголовного производства.

Об этом сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

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Уламки військового літака МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ та його "чорна скринька", знайдена на місці падіння в Одеській області
Обломки военного самолета. Фото: ГБР

Что известно о причинах крушения МиГ-29

В ГБР подчеркнули, что выводы служебного расследования не являются окончательными. Для установления причин катастрофы следователи назначили комплекс экспертиз. В частности, специалисты исследуют бортовой самописец истребителя, известный как "черный ящик".

"Окончательные выводы относительно причин крушения истребителя будут сделаны только после получения и оценки результатов всех назначенных экспертиз в рамках досудебного расследования", — сообщили в ГБР.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил полётов или подготовки к ним, а также эксплуатации летательных аппаратов, повлекшем катастрофу.

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Что известно о крушении истребителя в Одесской области

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что вечером 10 августа 2026 года истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ выполнял боевую задачу по уничтожению российских беспилотников в Березовском районе Одесской области. Во время полёта произошла нештатная ситуация, самолёт загорелся, а пилот потерял управление.

Также Новини.LIVE сообщали, что сотрудники ГБР нашли бортовой самописец истребителя. Из-за пожара "черный ящик" получил термические повреждения, поэтому специалисты работали над его восстановлением и считыванием данных.

ГБР авиакатастрофа Одесская область расследование МиГ-29 истребитель
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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