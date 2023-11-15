ДБР почало розслідування щодо скандалу з ТЦК в Одесі

ДБР затримали одного з правопорушників. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування щодо насильницьких дій військових та правоохоронців під час вручення повістки. Йдеться про випадок, коли чоловіка призовного віку люди у формі силою посадили в автобус.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі інциденту

Вчора, 14 листопада, в Інтернеті почало ширитися відео, на якому військові одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України). Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.

Випадки затримання ТЦК

Нагадаємо, в Одесі розгорівся черговий скандал із затриманням чоловіка призовного віку. У мережі ширяться відео, на яких начебто працівники ТЦК застосували силу до молодика, який відмовився отримати повістку.

Додамо, раніше в Ужгороді військкоми насильно забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. У військкоматі вже відреагували на такий інцидент.

Також ми писали, що семеро працівників Львівського обласного ТЦК "мобілізували" паркувальника у Львові прямо з його робочого місця. Сталося це вдень, 10 листопада.