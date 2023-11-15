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ДБР начало расследование по скандалу с ТЦК в Одессе

15 ноября 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ДБР начало расследование по скандалу с ТЦК в Одессе
ДБР задержали одного из правонарушителей. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование насильственных действий военных и правоохранителей во время вручения повестки. Речь идет о случае, когда мужчину призывного возраста люди в форме силой посадили в автобус.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали инцидента

Вчера, 14 ноября, в Интернете начало распространяться видео, на котором военные одели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки.

Открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Случаи задержания ТЦК

Напомним, в Одессе разгорелся очередной скандал с задержанием мужчины призывного возраста. В сети распространяются видео, на которых якобы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, отказавшемуся получить повестку.

Добавим, ранее в Ужгороде военными насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. В военкомате уже отреагировали на такой инцидент.

Также мы писали, что семь работников Львовского областного ТЦК "мобилизовали" парковщика во Львове прямо с его рабочего места. Случилось это днем, 10 ноября.

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