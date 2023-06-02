Де та до котрої в Одесі не буде води: перелік адрес

Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні частина Одеси залишилась без водопостачання. Відновлення подачі слід очікувати ввечері. Вода буде відсутня через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними адресами:

Варненська вул.,17/2,17/3 усі дома (відновлення постачання о 14:00)

Південна дорога вул., усі дома

Ростовська вул., усі дома

Керченська вул., й провулок усі дома

Державіна вул., й провулок усі дома

Днепровська вул., усі дома

Донецька вул., усі дома

Лесі українки вул., й провулок усі дома

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Воду планують повернути у всі будинки орієнтовано о 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Також може знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.