Де та до котрої в Одесі не буде води: перелік адрес
Сьогодні частина Одеси залишилась без водопостачання. Відновлення подачі слід очікувати ввечері. Вода буде відсутня через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними адресами:
- Варненська вул.,17/2,17/3 усі дома (відновлення постачання о 14:00)
- Південна дорога вул., усі дома
- Ростовська вул., усі дома
- Керченська вул., й провулок усі дома
- Державіна вул., й провулок усі дома
- Днепровська вул., усі дома
- Донецька вул., усі дома
- Лесі українки вул., й провулок усі дома
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Воду планують повернути у всі будинки орієнтовано о 20:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Також може знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.