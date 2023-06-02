Где и до которого времени в Одессе не будет воды: перечень адресов
Сегодня часть Одессы осталась без водоснабжения. Восстановление подачи следует ожидать вечером. Вода будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:
- Варненская ул.,17/2,17/3 все дома (возобновление поставок в 14:00)
- Южная дорога ул., все дома
- Ростовская ул., все дома
- Керченская ул. и переулок все дома
- Державина ул. и переулок все дома
- Днепровская ул., все дома
- Донецкая ул., все дома
- Леси украинки ул., и переулок все дома
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Воду планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. Также может потребоваться время заполнения системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.