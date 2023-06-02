Где и до которого времени в Одессе не будет воды: перечень адресов

Человек набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

Сегодня часть Одессы осталась без водоснабжения. Восстановление подачи следует ожидать вечером. Вода будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:

Варненская ул.,17/2,17/3 все дома (возобновление поставок в 14:00)

Южная дорога ул., все дома

Ростовская ул., все дома

Керченская ул. и переулок все дома

Державина ул. и переулок все дома

Днепровская ул., все дома

Донецкая ул., все дома

Леси украинки ул., и переулок все дома

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Воду планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. Также может потребоваться время заполнения системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.