Де в Одесі тривають ремонтні роботи 5 жовтня

Де в Одесі можуть бути затори: адреси ремонтних робіт на дорогах міста
Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Ч. Козацтва/вул. П. Кравцова, вул. Ч. Козацтва/вул. М. Плигуна, вул. Катерининська, вул. Преображенська, вул. Пантелеймонівська — мийка та прибирання зупинок;
- вул. Балківська — вул. Корнюшина (траса Північ — Південь);
- вул. Слобідська (смуга безпеки), Херсонські сходи — ручне прибирання;
- вул. Гоголя — ремонт сходів;
- Херсонський сквер, зупинка "Велика Арнаутська" — фарбування зупинкових комплексів;
- вул. Велика Арнаутська — ремонт тротуарного покриття (плитка);
- вул. Ак. Корольова, вул. Приморська/пров. Газовий — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Приморська/пров. Газовий — очищення колектору;
- вул. Жевахова — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року українським водіям потрібно буде поза межами населених пунктів включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це пов'язано з тим, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період з цієї причини нерідко виникає недостатня видимість на дорозі. В разі недотримання правила, патрульні поліцейські можуть оштрафувати на суму від 425 до 510 гривень.