Де в Одесі тривають ремонтні роботи 5 жовтня

Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Ч. Козацтва/вул. П. Кравцова, вул. Ч. Козацтва/вул. М. Плигуна, вул. Катерининська, вул. Преображенська, вул. Пантелеймонівська — мийка та прибирання зупинок;

вул. Балківська — вул. Корнюшина (траса Північ — Південь);

вул. Слобідська (смуга безпеки), Херсонські сходи — ручне прибирання;

вул. Гоголя — ремонт сходів;

Херсонський сквер, зупинка "Велика Арнаутська" — фарбування зупинкових комплексів;

вул. Велика Арнаутська — ремонт тротуарного покриття (плитка);

вул. Ак. Корольова, вул. Приморська/пров. Газовий — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Приморська/пров. Газовий — очищення колектору;

вул. Жевахова — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року українським водіям потрібно буде поза межами населених пунктів включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це пов'язано з тим, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період з цієї причини нерідко виникає недостатня видимість на дорозі. В разі недотримання правила, патрульні поліцейські можуть оштрафувати на суму від 425 до 510 гривень.