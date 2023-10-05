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Де в Одесі можуть бути затори: адреси ремонтних робіт на дорогах міста

5 жовтня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі тривають ремонтні роботи 5 жовтня
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Ч. Козацтва/вул. П. Кравцова, вул. Ч. Козацтва/вул. М. Плигуна, вул. Катерининська, вул. Преображенська, вул. Пантелеймонівська — мийка та прибирання зупинок;
  • вул. Балківська — вул. Корнюшина (траса Північ — Південь);
  • вул. Слобідська (смуга безпеки), Херсонські сходи — ручне прибирання;
  • вул. Гоголя — ремонт сходів;
  • Херсонський сквер, зупинка "Велика Арнаутська" — фарбування зупинкових комплексів;
  • вул. Велика Арнаутська — ремонт тротуарного покриття (плитка);
  • вул. Ак. Корольова, вул. Приморська/пров. Газовий — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. Приморська/пров. Газовий — очищення колектору;
  • вул. Жевахова — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року українським водіям потрібно буде поза межами населених пунктів включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це пов'язано з тим, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період з цієї причини нерідко виникає недостатня видимість на дорозі. В разі недотримання правила, патрульні поліцейські можуть оштрафувати на суму від 425 до 510 гривень.

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