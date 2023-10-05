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Где в Одессе могут быть пробки: адреса ремонтных работ на дорогах города

5 октября 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе ведутся ремонтные работы 5 октября
Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 2 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Ч. Казачество/ул. П. Кравцова, ул. Ч. Казачество/ул. М. Плигуна, ул. Екатерининская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновская — мойка и уборка остановок;
  • ул. Балковская — ул. Корнюшина (трасса Север – Юг);
  • ул. Слободская (полоса безопасности), Херсонская лестница — ручная уборка;
  • ул. Гоголя — ремонт лестницы;
  • Херсонский сквер, остановка "Великая Арнаутская" — покраска остановочных комплексов;
  • ул. Большая Арнаутская — ремонт тротуарного покрытия (плитка);
  • ул. Ак. Королева, ул. Приморская/пер. Газовый — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Приморская/пер. Газовый — очистка коллектора;
  • ул. Жевахова — очищение канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 октября 2023 года украинским водителям нужно будет вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это связано с тем, что световой день становится короче, а в осенне-зимний период по этой причине нередко возникает недостаточная видимость на дороге. В случае несоблюдения правила патрульные полицейские могут оштрафовать на сумму от 425 до 510 гривен.

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