Где в Одессе ведутся ремонтные работы 5 октября

Где в Одессе могут быть пробки: адреса ремонтных работ на дорогах города
Сегодня, 2 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Ч. Казачество/ул. П. Кравцова, ул. Ч. Казачество/ул. М. Плигуна, ул. Екатерининская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновская — мойка и уборка остановок;
- ул. Балковская — ул. Корнюшина (трасса Север – Юг);
- ул. Слободская (полоса безопасности), Херсонская лестница — ручная уборка;
- ул. Гоголя — ремонт лестницы;
- Херсонский сквер, остановка "Великая Арнаутская" — покраска остановочных комплексов;
- ул. Большая Арнаутская — ремонт тротуарного покрытия (плитка);
- ул. Ак. Королева, ул. Приморская/пер. Газовый — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Приморская/пер. Газовый — очистка коллектора;
- ул. Жевахова — очищение канав, лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 октября 2023 года украинским водителям нужно будет вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это связано с тем, что световой день становится короче, а в осенне-зимний период по этой причине нередко возникает недостаточная видимость на дороге. В случае несоблюдения правила патрульные полицейские могут оштрафовать на сумму от 425 до 510 гривен.