Де в Одесі можуть бути затори: перелік вулиць

Спецтехніка на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 4 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Краснова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

Французький бульвар — очищення колектору;

вул. Рішельєвська, 32,

вул. Прохорівська/вул. Степова — ремонт дощоприймачів;

вул. Прохорівська,

Люстдорфська дорога — встановлення антивандальних решіток;

вул. Локомотивна — очищення канав, лотків;

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

Станом на сьогодні, 4 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

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