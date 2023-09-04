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Де в Одесі можуть бути затори: перелік вулиць

4 вересня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі можуть бути затори: перелік вулиць
Спецтехніка на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 4 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Краснова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • Французький бульвар — очищення колектору; 
  • вул. Рішельєвська, 32, 
  • вул. Прохорівська/вул. Степова — ремонт дощоприймачів; 
  • вул. Прохорівська, 
  • Люстдорфська дорога — встановлення антивандальних решіток; 
  • вул. Локомотивна — очищення канав, лотків;

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

Станом на сьогодні, 4 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea та Porsche Korea відкликають понад 213 тис. автомобілів. Це трапилося через дефектні компоненти машин.

Сьогодні популярність вживаних авто в Україні пов'язана з їх доступною ціною. Але важливо не отримати разом з дешевою машиною ще й купу серйозних вартісних технічних проблем. Як самостійно перевірити двигун вживаного авто, читайте в матеріалі.

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