Где в Одессе могут быть пробки: перечень улиц

Спецтехника на дорогах в Одессе. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 4 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Краснова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

Французский бульвар — очистка коллектора;

ул. Ришельевская, 32,

ул. Прохоровская/ул. Степная — ремонт дождеприемников;

ул. Прохоровская,

Люстдорфская дорога — установка антивандальных решеток;

ул. Локомотивная—– очистка канав, лотков;

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

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