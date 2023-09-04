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Где в Одессе могут быть пробки: перечень улиц

4 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе могут быть пробки: перечень улиц
Спецтехника на дорогах в Одессе. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 4 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Краснова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • Французский бульвар — очистка коллектора;
  • ул. Ришельевская, 32,
  • ул. Прохоровская/ул. Степная — ремонт дождеприемников;
  • ул. Прохоровская,
  • Люстдорфская дорога — установка антивандальных решеток;
  • ул. Локомотивная—– очистка канав, лотков;

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

На сегодня, 4 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea и Porsche Korea отзывают более 213 тыс. автомобилей. Это произошло из-за дефектных компонентов машин.

Сегодня популярность б/у авто в Украине связана с их доступной ценой. Но важно не получить вместе с дешевой машиной еще и кучу серьезных стоимостных технических проблем. Как самостоятельно проверить двигатель подержанного авто читайте в материале.

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