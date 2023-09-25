Де в Одесі можуть бути затори станом на 25 вересня

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 25 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Балківська,

вул. Манежна/вул. Ольгівська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

просп. Адміральський — очищення колекторів;

пров. Газовий,

вул. От. Головатого/вул. П. Кравцова,

вул. От. Головатого/вул. М. Плигуна,

Хаджийбейська дорога — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

Зазначимо, станом на сьогодні, 25 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Крім того, у понеділок, 25 вересня, на українському паливному ринку ціни на бензин, найбільших автозаправних станціях у середньому за добу ціни не змінились. Однак за останній тиждень всі види бензинів та дизельне пальне подорожчали. Скільки коштує пальне сьогодні — читайте в матеріалі.

Нагадаємо, попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.