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Де в Одесі можуть бути затори станом на 25 вересня

25 вересня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі можуть бути затори станом на 25 вересня
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 25 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Балківська, 
  • вул. Манежна/вул. Ольгівська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • просп. Адміральський — очищення колекторів; 
  • пров. Газовий, 
  • вул. От. Головатого/вул. П. Кравцова, 
  • вул. От. Головатого/вул. М. Плигуна, 
  • Хаджийбейська дорога — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

Зазначимо, станом на сьогодні, 25 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Крім того, у понеділок, 25 вересня, на українському паливному ринку ціни на бензин, найбільших автозаправних станціях у середньому за добу ціни не змінились. Однак за останній тиждень всі види бензинів та дизельне пальне подорожчали. Скільки коштує пальне сьогодні — читайте в матеріалі

Нагадаємо, попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.

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