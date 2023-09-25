Де в Одесі можуть бути затори станом на 25 вересня
Сьогодні, 25 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Балківська,
- вул. Манежна/вул. Ольгівська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- просп. Адміральський — очищення колекторів;
- пров. Газовий,
- вул. От. Головатого/вул. П. Кравцова,
- вул. От. Головатого/вул. М. Плигуна,
- Хаджийбейська дорога — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
Зазначимо, станом на сьогодні, 25 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Крім того, у понеділок, 25 вересня, на українському паливному ринку ціни на бензин, найбільших автозаправних станціях у середньому за добу ціни не змінились. Однак за останній тиждень всі види бензинів та дизельне пальне подорожчали. Скільки коштує пальне сьогодні — читайте в матеріалі.
Нагадаємо, попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.