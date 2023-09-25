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Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 25 сентября

25 сентября 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 25 сентября
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 25 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Балковская,
  • ул. Манежно/ул. Ольговская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • просп. Адмиральский — очистка коллекторов;
  • пров. Газовая,
  • ул. Вот. Головатого/ул. П. Кравцова,
  • ул. Вот. Головатого/ул. М. Плигуна,
  • Хаджийбейская дорога — очищение канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Ремонтные работы на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

Отметим, на сегодня, 25 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Кроме того, в понедельник, 25 сентября, на украинском топливном рынке цены на бензин, крупнейших автозаправочных станциях в среднем на сутки цены не изменились. Однако за последнюю неделю все виды бензинов и дизельное топливо подорожали. Сколько стоит горючее сегодня — читайте в материале.

Напомним, несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.

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