Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 25 сентября
Сегодня, 25 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Балковская,
- ул. Манежно/ул. Ольговская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- просп. Адмиральский — очистка коллекторов;
- пров. Газовая,
- ул. Вот. Головатого/ул. П. Кравцова,
- ул. Вот. Головатого/ул. М. Плигуна,
- Хаджийбейская дорога — очищение канав, лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
Отметим, на сегодня, 25 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Кроме того, в понедельник, 25 сентября, на украинском топливном рынке цены на бензин, крупнейших автозаправочных станциях в среднем на сутки цены не изменились. Однако за последнюю неделю все виды бензинов и дизельное топливо подорожали. Сколько стоит горючее сегодня — читайте в материале.
Напомним, несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.