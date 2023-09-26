Де в Одесі можуть бути затори станом на 26 вересня

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 26 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Мечникова — ремонт дощоприймача з заміною лиття;

вул. Шклярука — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Шклярука — очищення колекторів;

Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

Зазначимо, станом на сьогодні, 26 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Крім того, у вівторок, 26 вересня, на українському паливному ринку зросли ціни. Подорожчали всі види бензинів та дизельне пальне. Скільки коштує пальне сьогодні — читайте в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.